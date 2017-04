Kvinne knivdrept på bybanen i Jerusalem

Kvinnen ble knivstukket om bord på bybanelinjen ved Tzahal-plassen nær gamlebyen og fraktet til sykehus med kritiske skader. Hun døde kort tid etter, skriver Haaretz.

Nyhetsbyrået AFP meldte først at kvinnen var israelsk statsborger, men skrev senere at nasjonaliteten er uklar. Nyhetsbyrået AP melder at kvinnen var britisk statsborger. Det gjør også Jerusalem Post og Ynet, som skriver at hun var 23 år gammel.

Den mistenkte gjerningsmannen ble pågrepet på stedet. Motivet er ukjent, men ifølge Haaretz dreier det seg om en 57 år gammel palestiner fra Øst-Jerusalem som nylig ble utskrevet fra et psykiatrisk sykehus.

Kvinnen ble knivstukket flere ganger, ifølge helsepersonell. En 30 år gammel kvinne som er gravid, ble lettere skadd da bybanen ble stanset brått som følge av angrepet. I tillegg ble en mann i 50-årene lettere skadd da han forsøkte å løpe unna angriperen, opplyser politiet.

Politiet i Jerusalem har skjerpet beredskapen denne uken i forbindelse med den kristne påskemarkeringen og den jødiske påskehøytiden.

(©NTB)