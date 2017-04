Italia opphever Uber-forbud

Forrige uke bestemte en domstol i Roma at Uber måtte stanse sin virksomhet i landet innen ti dager. Årsaken er at fagorganiserte taxisjåfører har klaget inn selskapet for å undergrave deres virksomhet. Nå får Uber likevel fortsette driften til det foreligger en endelig avgjørelse i ankesaken, som starter 5. mai.

– Vi er glade for å fortsette og vil jobbe for at italienerne skal få nyte fordelene som moderne teknologi tilbyr, heter det i en uttalelse fra Uber.

(©NTB)