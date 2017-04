IS avviser tap av liv etter kjempebombe i Afghanistan

Via nettstedet Amaq hevder gruppen at ingen av deres krigere ble drept eller såret under angrepet, der USA for første gang brukte en bombe av typen GBU-43 i strid. Bomben inneholdt elleve tonn med sprengstoff, opplyste Pentagon. Den ble sluppet i Nangarhar-provinsen øst i landet.

Det afghanske forsvarsdepartementet har på sin side hevdet at 36 IS-krigere mistet livet i angrepet.

