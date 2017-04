FN legger ned fredsbevarende styrke i Haiti

Styrkens mandat ble torsdag forlenget med seks måneder til 15. oktober, men skal deretter fases ut og erstattes med en mindre styrke som skal trene politistyrker i det fattige karibiske landet. Styrken MINUSTAH ble etablert i 2004, under en politisk urolig tid. Avviklingen begrunnes med vedvarende stabilitet i Haiti.

Styrken består i dag av 2.370 soldater, og disse erstattes gradvis med nærmere 1.300 politi, en innsats som i FN-systemet kalles MINUJUSTH.

–Brutale arr

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier det ses som en suksess at FN-soldatene skal forlate landet.

– Men dessverre er det et mareritt for mange i Haiti som aldri kommer til å glemme og som må leve med de brutale arrene.

Den fredsbevarende styrken har gjort seg upopulær på flere måter. Etter et kolerautbrudd i 2010, som siden har krevd 9.000 liv, ble det konstantert at smitten kom fra nepalske FN-soldater.

Omfattende overgrep

I tillegg ble oppdraget i Haiti ble nylig omtalt i saken der FN-personell beskyldes for seksuelt misbruk i saker fra hele verden. I Haiti anklages 134 FN-soldater fra Sri Lanka for å ha misbrukt ni barn i en sexring fra 2004 til 2007. Haley ba torsdag alle land som bidrar med soldater til fredsbevarende styrker om å holde soldater ansvarlige for seksuelt misbruk og utnytting.

– Soldatene sendes inn i sårbare samfunn for å beskytte de uskyldige, ikke for å utnytte eller voldta dem, sier hun.

Sri Lanka straffet ingen av soldatene som er mistenkt for å ha misbrukt barn seksuelt. Likevel har landet fått sende soldater til andre FN-oppdrag.

(©NTB)