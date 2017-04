Brasils Temer nekter for korrupsjon

– Det har aldri skjedd, sier han om et møte i 2010 der en bedriftsleder skal ha bestukket Temer og to andre politikere med 40 millioner dollar, over 340 millioner kroner, i donasjoner i bytte mot offentlige kontrakter med Brasils statseide oljeselskap Petrobras.

Petrobras og entreprenørselskapet Odebrecht er i sentrum av en omfattende korrupsjonsetterforskning kjent som «Lava Jato» («Operasjon Bilvask»), som involverer flere toppolitikere. Odebrecht er mistenkt for å ha betalt bestikkelser verdt totalt 785 millioner dollar, over 6,7 milliarder kroner, i tolv land for å få offentlige kontrakter.

Denne uken åpnet høyesterett i landet etterforskning av over 100 politikere, inkludert åtte medlemmer av Temers regjering og fem guvernører.

