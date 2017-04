Syrias hær: – Flere hundre drept i USA-ledet angrep mot kjemisk våpenlager

Angrepet fant sted sent onsdag kveld og rammet et lager kontrollert av ekstremistgruppen IS. Det var oppbevart giftgass i bygningen, og angrepet førte til gassutslipp der "flere hundre, blant dem mange sivile", ble drept, heter det i en uttalelse fra den syriske hæren.

Det har ikke latt seg gjøre å få bekreftet opplysningene fra uavhengig hold, melder Reuters.

Angrepet har avslørt at IS og al-Qaida-tilknyttede opprørere "er i besittelse av kjemiske våpen", heter det i uttalelsen, som er viderebrakt av syrisk statlig fjernsyn torsdag.

