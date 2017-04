Stoltenberg: Viktig for NATO å møte Trump

– Trump er ekstremt opptatt av byrdefordelingen i NATO, og det er til å forstå. USA har forsvarsutgifter som er mer enn dobbelt så store som Europas forsvarsutgifter, på tross av at nasjonalproduktene er omtrent de samme, sier Stoltenberg til NTB etter møtet i Det hvite hus.

– Under møtet kunne jeg dokumentere den positive fremgangen på dette området, og det legges merke til i Washington og av Trump og hans team. Samtidig ser de at det er langt igjen.

Anspent forhold til Russland

Presidenten var tydelig på at forholdet mellom Russland og USA nå er på bunnivå. Stoltenberg sier det reflekterer at «vi lever i en mer uforutsigbar og farligere verden», men sier man ikke må overdramatisere og snakke opp farene:

– Den beste måten å unngå det på er å være fast, forutsigbar og enhetlig i NATO, men hele tiden arbeide for å bedre forholdet til Russland. Jeg bruker veldig ofte mine erfaringer fra norsk politikk, der Norge også under den kalde krigen var i stand til å ha et godt forhold til Russland, sier den tidligere norske statsministeren.

Til NTB utdyper Stoltenberg at også forholdet mellom NATO og Russland trolig er på det mest anspente etter den kalde krigen, spesielt etter annekteringen av Krim og Russlands støtte til separatistene i Øst-Ukraina.

– For meg er dette bare et ytterligere argument for at vi fortsetter en politikk der vi er samlet og sterke, men der vi fortsatt søker dialog med Russland. Vi må unngå en ny kald krig, og da må vi fortsette å jobbe for å få spenningen ned, sier Stoltenberg.

"Helt vanlig håndtrykk"

Om å møte president Trump ansikt til ansikt for første gang sier NATOs generalsekretær at det var et "vanlig" møte med en amerikansk president.

– Jeg har møtt flere amerikanske presidenter, og alle er ulike på sin måte. Den første gangen jeg kom hit som statsminister møtte jeg Bill Clinton, og alle har sine karakteristikker, sier Stoltenberg, som ikke utbroderer hvordan han ellers opplevde Trump som president.

Han sier at møtene med presidentene grunnleggende er like, fordi partene alltid er enige om at det er i alles interesse at Nord-Amerika og Europa står sammen. Stoltenberg rister lattermildt på hodet på spørsmål om håndtrykket med Trump, som flere ganger har blitt slått opp etter møter med andre statsledere.

– Jeg kan ikke forstå at det er blitt en så stor sak. Jeg har trykket mange hender i mitt liv, og jeg opplevde dette som et hvilket som helst håndtrykk.

