Russland kritiserer USAs ja til NATO-medlemskap for Montenegro

Den amerikanske godkjenningen om å gjøre Montenegro til NATO-medlem er "et stort feiltrinn", advarer Kreml.

– USAs beslutning gjenspeiler konfrontasjonens logikk på det europeiske kontinentet og skaper nye skiller, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet torsdag.

– Vi vurderer det dit hen at man ved å inkludere Montenegro i NATO er et grovt feiltrinn som strider mot innbyggernes egne ønsker, og som skader stabiliteten både på Balkan og i Europa som helhet, heter det videre.

USAs president Donald Trump undertegnet tirsdag Senatets godkjenning av Montenegro som NATOs 29. medlemsland. Dermed har 26 av NATOs 28 medlemmer akseptert Montenegro som medlem. Alle medlemslandene må si ja for at landet skal bli godkjent.

Montenegro har blitt påtvunget NATO-medlemskap, hevder russisk UD. Det hvite hus hevder på sin side at Moskva kan ha stått bak et kuppforsøk under valget i Montenegro i oktober, noe som førte til at en gruppe serbiske nasjonalister i forrige måned ble fengslet. Russiske myndigheter har avvist alle anklager om kuppforsøk.

Montenegro håper å bli NATO-medlem senere i år.

