Malaysisk domstol utsetter høring mot giftdrapsmistenkte kvinner

De to kvinnene ankom torsdag iført skuddsikre vester en godt bevoktet domstol i Kuala Lumpur til høring. Etter kort tid besluttet domstolen å utsette høringen til 30. mai.

Begrunnelsen er at påtalemyndigheten ba om mer tid til å forberede saken mot kvinnene og at kvinnenes forsvarere klagde på mangel på tilgang til politiets bevismateriale, inkludert overvåkingsmateriale og de mistenktes mobiltelefoner.

Siti Aisyah (25) fra Indonesia og Doan Thi Huong (28) fra Vietnam er mistenkt for å ha smurt nervegiften VX i ansiktet på Kim Jong-nam 13. februar på Kuala Lumpurs internasjonale flyplass. Giften klassifiseres som masseødeleggelsesvåpen av FN. Kvinnene kan bli dømt til døden ved henging.

28-åringens forsvarer ba retten om å endre drapssiktelsen, fordi påtalemyndigheten i sine dokumenter ikke har identifisert fire personer som er oppført som medskyldige, men dommeren etterkom ikke forsvarerens anmodning. 25-åringens forsvarer Gooi Soon Seng sa utenfor rettssalen at saken er kompromittert fordi Malaysia lot flere nordkoreanere forlate landet.

Sør-Korea anklager Nord-Korea for å stå bak drapet, men Pyongyang benekter påstanden. Forholdet mellom landene ble svært anspent etter drapet, men tonen mildnet noe etter at liket ble sendt til Nord-Korea i slutten av mars, etterfulgt av at ni pågrepne malaysiere fikk reise hjem.

(©NTB)