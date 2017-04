Japan: Nord-Korea kan være i stand til å utstyre raketter med saringass

Det var i en tale i parlamentet torsdag at Abe advarte mot at Nord-Korea kan ha evne til å utføre et slikt angrep. Uttalelsen hans kommer samtidig med at det er økende bekymring for at Nord-Korea kan være i ferd med å forberede en ny atomprøvesprengning eller prøveoppskyting av et ballistisk missil.

I forrige uke skjøt Nord-Korea opp en mellomdistanserakett i retning Japan, den sjette prøveoppskytingen så langt i år. Abe snakket deretter med USAs president Donald Trump på telefon.

Lørdag feirer nordkoreanske myndigheter at det er 105 år siden landets grunnlegger Kim Il-sung ble født.

