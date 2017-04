Tyrkias innenriksminister: Eksplosjon i Diyarbakir var terror

Tre personer ble drept i eksplosjonen tirsdag.

Soylu omtalte tirsdag hendelsen som et arbeidsuhell i forbindelse med reparasjonsarbeid på et pansret kjøretøy, men onsdag sier innenriksministeren at det dreide seg om et terrorangrep.

I et TV-intervju sier Soylu at etterforskere har kommet fram til at det var et angrep utført av gjerningsmenn som hadde gravd en tunnel og plassert eksplosiver under kjøretøyet.

En politimann og to sivile ble drept i eksplosjonen. Tolv personer ble lettere såret, sier Soylu til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Han sa ikke noe om hvem som kan ha stått bak angrepet, som fant sted kort tid før en folkeavstemning søndag om grunnlovsendringer som kan øke presidentens makt.

Den væpnede fløyen av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet (PKK) har onsdag ettermiddag tatt på seg ansvar for angrepet. I en uttalelse er gruppa kritisk til søndagens folkeavstemning, og den fordømmer det den omtaler som dårlig behandling av fengslede kurdere, deriblant politikere.

