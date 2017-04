Trump hardt ut mot Putin for å støtte "dyret Assad"

– Putin støtter en person som er tvers igjennom ond, og det tror jeg er ille for Russland. Jeg tror det er veldig ille for menneskeheten og veldig ille for verden, sier Trump i et intervju med TV-kanalen Fox Business Network.

Uttalelsen hans kommer samtidig som den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson er i Moskva der han møtte både Putin og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov.

Trump trakk fram Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.

– Vi ser barn uten armer, uten bein, uten ansikt. Dette er et dyr, sier Trump med henvisning til Assad.

(©NTB)