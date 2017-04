Tillerson: Forholdet mellom USA og Russland preget av alvorlig mistillit

Tillerson understreket at forholdet mellom de to landene er preget av alvorlig mistillit da han onsdag holdt pressekonferanse med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

I et forsøk på å bygge tillit og stabilisere forbindelsene er de to landene blitt enige om å etablere arbeidsgrupper som skal jobbe med enkelte mindre spørsmål, opplyste Tillerson.

Begge landene er enige om at det er viktig å bedre dialogen mellom de to landene, og å gå grundigere til verks når det gjelder å diskutere uenighetene om Syria og hva som trengs for å få slutt på den seks år lange krigen.

– Åpne samtaler

Lavrov uttalte under pressekonferansen at samtalene med Tillerson, som varte i flere timer, var åpne og viktige, men han anklaget også USA for å ha trappet opp konflikten i Syria med angrepet på en syrisk flybase i forrige uke.

Men det så også ut til at han forsøkte å tone ned den sterke splittelsen som har preget forholdet etter at USA angrep en syrisk flybase i forrige uke.

Ifølge Lavrov er president Vladimir Putin klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske sikkerhetsavtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.

Putin innstilte samarbeidet, som skal hindre uforutsette sammenstøt, etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for et kjemisk angrep to dager tidligere et angrepet amerikanerne er overbevist om at Assad-regimet sto bak.

FN-gransking

Lavrov sa også at både Russland og USA mener det er nødvendig med en FN-gransking av angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nord i Syria, som tok livet av over 80 mennesker.

Men Russland mener det er unødvendig med en FN-resolusjon før FN har gjennomført en objektiv gransking av hva som skjedde.

USA, Frankrike og Storbritannia har sammen lagt fram et resolusjonsforslag som krever FN-gransking av angrepet. Resolusjonen skulle behandles i FNs sikkerhetsråd onsdag, men Russland har på forhånd varslet at landet vil stemme nei.

Ord mot ord

Tillerson gjentok at USA er overbevist om at det var Assad-regimet som sto bak det kjemiske angrepet, og han sa også at regimet har brukt slike våpen 50 ganger tidligere.

Men han understreket at USA ikke har noen bevis for at Russland var involvert i det han kalte et planlagt kjemisk angrep.

Tidligere i uken har ikke navngitte kilder sagt at amerikanske myndigheter gransker om Russland visste om angrepet på forhånd og eventuelt var medskyldig.

Lavrov fastholdt at Russland mener regimet ikke var ansvarlig, samtidig som han avviste anklagene om at Russland ønsker å "dekke noen", slik Trump-administrasjonen har antydet.

Også Ukraina og Nord-Korea sto på dagsordenen under møtet i Moskva.

Ifølge Tillerson utgjør Ukraina en hindring for å bedre relasjonen mellom USA og Russland så lange Minsk-avtalen ikke oppfylles.

(©NTB)