Kraftige reaksjoner på russisk veto mot Syria-resolusjon 

Norges utenriksminister Børge Brende (H) kaller Russlands veto for meget beklagelig.

– Det er viktig at verdenssamfunnet står samlet og fordømmer bruk av kjemiske våpen, sier Brende i en pressemelding onsdag kveld.

Forslaget ble fremmet av USA, Storbritannia og Frankrike, og formålet var å sikre best mulig rammevilkår og internasjonal støtte for en FN-ledet gransking av gassangrepet mot byen Khan Sheikhoun nord i Syria.

Over 80 sivile, deriblant nesten 30 barn, ble drept i angrepet. Ifølge Storbritannia og Tyrkia viser prøver at nervegassen sarin ble brukt.

Refser Russland

USA, Frankrike og Storbritannia retter alle kraftig kritikk mot Russland etter avstemningen onsdag kveld.

– Med et slikt veto sa Russland nei til ansvarliggjøring, Russland sa nei til å samarbeide med FNs uavhengige gransking, og Russland sa nei til en resolusjon som ville bidratt til å fremme fred i Syria, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Russland har i løpet av den syriske borgerkrigen lagt ned en rekke veto mot resolusjoner som omhandler Syria.

– Russland bærer et tungt ansvar med sin systematiske opposisjon mot et flernasjonalt svar på Syria-spørsmålet, hvis mål er å beskytte dets alliansepartner Assad, heter det i en uttalelse fra president François Hollande.

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson sier han er forferdet over Russlands nei.

– Dette plasserer Russland på feil side av diskusjonen, sier Johnson.

– Unødvendig

Russland har selv tatt til orde for en uavhengig FN-gransking av det kjemiske angrepet, men landet mener at det er unødvendig med en FN-resolusjon.

Mens vestlige land mener Assad-regimet bærer ansvaret for angrepet, har Russland hevdet at opprørerne har lekket ut gassen for å kunne skylde på regimet.

Det eneste landet som stemte mot resolusjonen bortsett fra Russland, var Bolivia, men landet har ikke vetomakt.

Kina avsto fra å stemme, noe også Kasakhstan og Etiopia gjorde.

