Interfax: Russland vil ikke stemme for FN-resolusjon om Syria

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax kommer Russland ikke til å stemme for resolusjonsforslaget det er ventet at USA, Storbritannia og Frankrike legger fram for sikkerhetsrådet senere onsdag.

Ifølge AFP mener Russland at det foreløpige resolusjonsforslaget er "uakseptabelt".

Målet med resolusjonen er å få satt i gang en internasjonal gransking av det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke.

87 personer ble drept i angrepet. Ifølge tyrkiske myndigheter er det funnet nervegassen sarin på ofrene.

