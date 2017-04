85-åring vil bli eldstemann på Mount Everest

85 år gamle Min Bahadur Sherchan planlegger å klatre til topps på verdens høyeste fjell neste måned, ni år etter at han ble verdens eldste til å bestige Mount Everest.

Sherchan sier han ønsker å sette ny rekord for å være en "inspirasjon for menneskeheten" og sende en beskjed til alle om at alder ikke er noen hindring.

85-åringen, som har 17 barnebarn og seks oldebarn, klatret først til topps på det 8.848 meter høye fjellet i mai 2008, da han var 76 år gammel. Japanske Yuichiro Miura overtok rekorden i 2013, da han som 80-åring fullførte den lange veien opp til toppen av Mount Everest.

Sherchan har planlagt nye forsøk tidligere, blant annet ble forsøket hans i 2015 avbrutt etter at et jordskjelv utløste et snøskred som tok livet av 19 personer på fjellet.

– Jeg er trygg på at jeg skal klare det denne gangen, sier den fjellvante nepaleren. Han reiser sammen med seks guider, og sier at dersom han setter ny verdensrekord, så vil han bruke oppmerksomheten til å reise til konfliktområder og jobbe for verdensfred.

– Etter at jeg blir den eldste til å klatre opp Everest, så kommer folk til å lytte til kampanjen min for verdensfred, sier han.

