USA åpner NATO-døra for Montenegro

Dermed har 26 av NATOs 28 medlemsland akseptert Montenegro som medlem. Alle medlemslandene må si ja for at landet skal bli godkjent.

Det var ventet at USA kom til å si ja, selv om Trump-administrasjonen ved enkelte tilfeller har uttrykt seg kritisk til forsvarsalliansen.

USAs godkjenning antas å kunne øke spenningene til Russland, som mener at NATO trenger seg stadig lenger inn i Russlands interessesfære ved at alliansen har åpnet for stadig flere medlemsland øst i Europa.

Russiske myndigheter har tidligere omtalt Montenegros NATO-søknad oms en provokasjon.

