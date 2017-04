Trump og May vil overtale Russland til å bryte med Syria-regimet

–Statsministeren og presidenten sa seg enige i at det nå eksisterer en åpning for å overtale Russland om at dets allianse med Assad ikke lenger er i dets strategiske interesse, sa en talskvinne for Mays kontor i Downing Street etter at de to statslederne hadde snakket sammen på telefon.

Telefonsamtalen mellom de to kommer etter forrige ukes antatte kjemiske angrep på en opprørskontrollert syrisk by hvor 87 sivile ble drept. Washington svarte med et luftangrep mot en syrisk flybase.

(©NTB)