To russiske soldater drept i Syria

–Russiske tjenestemenn som hadde instruktørroller i en enhet av de syriske styrkene ble truffet av granater fra en bombekaster tilhørende opprørskrigerne, heter det uttalelsen fra det russiske forsvarsdepartementet tirsdag.

Samtidig arbeider helsepersonell med å redde livet til ytterligere en russisk soldat som ble såret i angrepet, skriver de videre.

Ifølge uttalelsen arbeidet drev de to skytetrening for syrerne sammen med en annen russisk militærrådgiver. De to dødsfallene bringer det totale antallet russiske soldater drept i krigen i Syria til 29, ifølge Russlands offisielt bekreftede tall.

