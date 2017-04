Syria-krisen på G7-ledernes dagsorden

Møtet mellom representanter for "likesinnede" land fant sted på sidelinjen av G7-møtet i Lucca. I tillegg til G7-landene, deltok diplomater fra Jordan, Qatar, Saudi-Arabia, Tyrkia, De forente arabiske emirater og andre.

Møtet fant sted like før Tillerson setter kursen mot Moskva. G7-blokken forsøker å samles om en felles front foran den ferske utenriksministerens møter med russiske myndigheter.

Uklart utfall

Ingen av deltakerne uttalte seg da det ble holdt en kort fotoseanse før møtet startet, og utsendingene satt sammen i omkring en time.

Møtet ble organisert på kort varsel etter det kjemiske angrepet som fikk USA til å sende krysserraketter mot en syrisk flybase. Det at flere av USAs allierte i Midtøsten deltar, ses som viktig fordi USAs strategi i Syria innebærer å skaffe hjelp fra disse landene for å sørge for sikkerhet og stabilitet i Syria etter at IS faller.

USA og andre vestlige land har økt presset på Russland kraftig etter det kjemiske angrepet mot den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i forrige uke. Flere enn 80 personer skal ha blitt drept, blant dem mange barn. Mye tyder på at ofrene døde av strids- eller nervegass, og USA og andre vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å stå bak.

Mandag gikk en amerikansk tjenestemann ut og sa at regjeringen i Washington foreløpig har konkludert med at Russland på forhånd var orientert om det kjemiske angrepet. Så langt har USA imidlertid ikke noe bevis på at Moskva var direkte involvert, uttalte tjenestemannen, som ikke vil bli navngitt.

Møter Lavrov

Beskyldningene vil henge over Tillersons besøk i Moskva, der han blant annet skal ha samtaler med utenriksminister Sergej Lavrov.

Russland bekrefter at det var syriske kampfly som angrep Khan Sheikhoun, men benekter i likhet med president Bashar al-Assads regime at det ble benyttet kjemiske våpen. De hevder at gassen lekket ut da opprørernes våpenlagre ble truffet.

