Ni drept i kamper på filippinsk turistøy

I alt ti mistenkte medlemmer av Abu Sayyaf skal ha vært involvert i sammenstøtene i byen Inabanga på øya Bohol, 600 kilometer sør for Manila.

Kampene pågår fortsatt, men militæret opplyser at de har kontroll, og at de er i gang med å rydde opp og sende inn hjelpepersonell. De forventer å bli ferdige i området i løpet av tirsdagen.

Kampene begynte da en gruppe soldater og politifolk reiste ut for å sjekke meldinger fra innbyggere om at det hadde kommet ti væpnede menn i tre båter. Sammenstøtene skal ha skjedd på et isolert område, og sivile hadde flyktet i sikkerhet i forkant.

Ifølge general Eduardo Ano var gruppen tungt bevæpnet med grovkalibrede våpen.

– Sikkerhetsstyrkene melder at gruppen er tungt bevæpnet med grovkalibrede våpen, men at de nå er trengt opp i et hjørne i et isolert område, sier General Eduardo Ano i en uttalelse.

Søndag varslet USA og Australias ambassader om "ubekreftede, men troverdige meldinger om at terrorgrupper kan forsøke seg på bortføringer i Visayas-regionen".

(©NTB)