Mor og tre barn funnet drept i København

På Twitter omtaler politiet omtaler det som en "familietragedie". De fire ofrene er identifisert, og politiet bekrefter at det er en kvinne og hennes tre barn.

Barnas far er pågrepet og vil bli framstilt for varetektsfengsling tirsdag kveld. Han er siktet for drap, ifølge dansk politi.

Melding om husbråk

De fire døde ble funnet i en leilighet i bydelen Brønshøj tirsdag morgen.

– Vi fikk melding om husbråk i Brønshøj. Vi sendte en patrulje til stedet, og de ble møtt av et fryktelig syn og fant flere drepte personer i en leilighet, sier etterforskningsleder Ove Bundgård Larsen i København-politiet.

Han sier også at det var mye blod og tegn på kamp i leiligheten.

Flere våpen

Politiet bekrefter at gjerningsmannen har brukt flere ulike våpen, men vil ikke si noe mer om hva slags våpen eller hvordan de fire ble drept.

– Våpnene skal først sammenlignes med resultater fra obduksjonen, som kan gi svar på dette, sier Larsen.

Hele tirsdag jobbet politiets teknikere på stedet. Både oppgangen der leiligheten ligger i tillegg til området rundt boligblokken, var avsperret.

– I slike situasjoner forsøker vi først å få et overblikk, sier Larsen.

Brønshøj er en bydel nord i København. Den består først og fremst av villastrøk, men her ligger også Danmarks eldste bolighøyblokker.