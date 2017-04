Mann tilstår drap på kvinne og tre barn i København

Den 38 år gamle mannen ble framstilt for varetektsfengsling tirsdag kveld. Under fengslingsmøtet tilsto han drapene på sine tre barn og barnas mor, og det kom også fram at han hadde brukt både et skytevåpen og kniv.

Ifølge Ekstra Bladet var barna født 2002, 2003 og 2013. Kvinnens alder er ikke kjent.

Politiet rykket tirsdag morgen ut til leiligheten i bydelen Brønshøj etter meldinger om husbråk.

– Vi sendte en patrulje til stedet, og de ble møtt av et fryktelig syn, sier etterforskningsleder Ove Bundgård Larsen i København-politiet. Inne i leiligheten lå en kvinne og to barn døde mens et tredje barn var kritisk skadd.

Ambulansepersonell forsøkte å gjenopplive barnet, men livet hans sto ikke til å redde. Larsen forteller at det var mye blod og tegn på kamp i leiligheten.

Politiet er foreløpig sparsomme med detaljer, og identiteten på ofrene er ikke offentliggjort. Men ifølge Ekstra Bladet dreier det seg om en afghansk familie. Det er imidlertid ikke bekreftet.

Motivet for drapene er heller ikke kjent.