Ivanka Trump påvirket faren til å angripe Syria

Det opplyste Det hvite hus' talsmann Sean Spicer på en pressebrifing tirsdag.

– Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.

Eric Trump, Ivankas bror, sier i et intervju med Daily Telegraph at presidenten ble påvirket av Ivankas reaksjoner på gassangrepet som tok livet av over 80 mennesker nordvest i Syria i forrige uke,

Han sier også at søsteren reagerte og ble både svært trist og opprørt over angrepet.

Ivanka Trump fikk nylig et eget kontor i Det hvite hus. I likhet med ektemannen Jared Kushner er hun en del av farens administrasjon.

