IOM: Sjokkerende slavemarkeder for migranter i Libya 

Å selge mennesker er blitt vanligere blant smuglerne ettersom smuglernettverkene har blitt sterkere, ifølge sjefen for International Organization for Migration (IOM) i Libya, Othman Belbeisi.

– Migranter selges på markeder som handelsvarer til en pris på mellom 200 og 500 dollar, opplyste han på en pressekonferanse i Genève tirsdag.

En del greier å flykte, mens andre holdes fanget i månedsvis før de enten blir kjøpt fri eller selges videre.

– Migranter som reiser til Libya for å komme seg til Europa, aner ikke hvilken tortur som venter dem rett over grensen. Der blir de til varer som kjøpes, selges og kastes når de ikke lenger har noen verdi, sier Leonard Doyle, talsmann for IOM i Genève.

Ansatte ved IOMs kontor i Niger greide nylig å redde en ung mann fra Senegal som denne uken kunne reise hjem etter å ha blitt holdt fanget i månedsvis. Han hadde betalt menneskesmuglere rundt 2.700 kroner for å kunne bli med en lastebil gjennom ørkenen i Libya, men sjåføren sa at han ikke hadde fått noen penger og tok ham i stedet med til et slavemarked på en parkeringsplass. Der ble migranter kjøpt og solgt av libyere med støtte fra ghanesere og nigerianere som jobbet for dem.

Migrantene som holdes fanget, blir ofte mishandlet mens kidnapperne ringer hjem til familiene deres og krever løsepenger. Kvinner blir ofte kjøpt av privatpersoner og brukt som sexslaver.

I et forsøk på å hindre strømmen av migranter mot Libya har IOM spilt inn migrantenes historier, hvorpå opptakene spres på sosiale medier og lokale radiostasjoner.

