Høyspent foran Tillersons besøk i Moskva

Krisen i Syria har de siste dagene utløst sterke gnisninger mellom Russland og vestlige stormakter.

Tirsdag holdt utenriksministrene i G7-landene et møte om Syria i Lucca i Italia. Der tok Storbritannias utenriksminister Boris Johnson til orde for nye sanksjoner mot Russland som straff for landets støtte til Syrias president Bashar al-Assad og hans regime. Men G7-landene klarte ikke å bli enige.

Splittelsen var tydelig om hvor stort press som burde legges på russerne.

– Vi må ha dialog med Russland. Vi kan ikke presse Russland opp i et hjørne, sa Italias utenriksminister Angelino Alfano, som var vert for samtalene.

Til Moskva

USAs utenriksminister Rex Tillerson skulle samme dag videre til Moskva for samtaler med president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel forsikret om at Tillerson ville reise med full ryggdekning fra G7, som består av Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA.

– Alle landene i G7 ønsker å unngå en militær opptrapping og ønsker en politisk løsning uten en ny voldsspiral, sa Gabriel etter samtalene i Lucca.

– Vi ønsker å få med oss Russland på å støtte en politisk prosess for en fredelig løsning på konflikten i Syria, sa han.

Ber Russland velge

Ifølge Gabriel vil det simpelthen ikke være mulig å få på plass en løsning for Syria uten støtte fra Iran og Russland, som sammen med den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah er president Bashar al-Assads viktigste støttespillere i utlandet.

Russland må ta et valg, lød budskapet fra Tillerson selv.

– Vi ønsker å dempe det syriske folkets lidelser. Russland kan være en del av den framtida og spille en viktig rolle. Eller Russland kan opprettholde sin allianse med denne gruppen. Vi mener det ikke vil være i Russlands interesse på lang sikt, sa han.

Utvidet møte

Russlands utenriksdepartement ga uttrykk for håp om "produktive" samtaler med Tillerson.

Men russerne har også kommet med kraftige advarsler til amerikanerne etter at USA i forrige uke avfyrte 59 krysserraketter mot en syrisk flybase nær Homs. Angrepet er det første fra USA som har vært rettet direkte mot syriske regjeringsstyrker.

Russland har truet med å svare militært hvis USA angriper det syriske regimet på nytt.

USA viser på sin side til angrepet med kjemiske våpen i den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i provinsen Idlib som den direkte foranledningen til amerikanernes bombing av en syrisk flybase.

Amerikanerne beskylder regimet for å stå bak gassangrepet og gjør det klart at bruk av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert.

Mener Russland var orientert

Mandag sa en amerikansk tjenestemann at regjeringen i Washington hadde grunn til å tro at Russland på forhånd var orientert om gassangrepet. Så langt har USA imidlertid ikke noe bevis på at Moskva var direkte involvert, uttalte tjenestemannen, som ønsket ikke å bli navngitt.

Tillerson sa tirsdag at det var uklart om russerne var direkte medskyldige eller bare hadde opptrådt "inkompetent".

– Men den forskjellen betyr ikke mye for de døde. Vi kan ikke la dette skje igjen, sa han.

Russland har på sin side nektet for at syriske regimestyrker brukte kjemiske våpen. Russernes forklaring er at gassen lekket ut da syriske fly bombet et våpenlager som tilhørte opprørere.

