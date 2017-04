G7 vil prøve å få Russland med på laget i Syria 

Krisen i Syria har de siste dagene utløst sterke gnisninger mellom Russland og vestlige stormakter.

Men målet er fortsatt samarbeid med russerne, forsikrer G7-landene.

– Russland må ikke isoleres, men tvert imot være involvert i den politiske overgangsprosessen i Syria så langt det er mulig, sa Italias utenriksminister Angelino Alfano etter et eget hastemøte om Syria på sidelinjen av G7-landenes utenriksministermøte i Lucca tirsdag.

I tillegg til G7-landene deltok Saudi-Arabia, Tyrkia, De forente arabiske emirater, Qatar og Jordan.

Ifølge Alfano er det enighet blant utenriksministrene om at en militær løsning ikke er riktig vei å gå i Syria.

Reiser til Moskva

USAs utenriksminister Rex Tillerson deltok på møtet. Han skulle senere tirsdag videre til Moskva for å ha samtaler med både president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

Ifølge Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel vil Tillerson framføre et felles budskap fra G7-landene.

– Alle landene i G7 ønsker å unngå en militær opptrapping og ønsker en politisk løsning uten en ny voldsspiral, sa Gabriel etter samtalene i Lucca.

– Vi ønsker å få med oss Russland på å støtte en politisk prosess for en fredelig løsning på konflikten i Syria, sa han.

Må ha med Assads hjelpere

Ifølge Gabriel vil det simpelthen ikke være mulig å få på plass en løsning for Syria uten støtte fra Iran og Russland, som sammen med den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah er president Bashar al-Assads viktigste støttespillere i utlandet.

Ifølge Gabriel har også USA et "realistisk" syn på dette.

Det utvidede Syria-møtet i Lucca ble organisert på kort varsel. Det at flere av USAs allierte i Midtøsten deltar, ses som viktig fordi USA håper på hjelp fra disse landene til å sørge for sikkerhet og stabilitet i Syria den dagen IS faller.

Økt press

USA og andre vestlige land har økt presset på Russland kraftig etter at det ble brukt kjemiske våpen i den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i forrige uke. Flere enn 80 personer skal ha blitt drept, blant dem mange barn. Foreløpige analyser tyder på bruk av stridsgass eller nervegass, og USA har anklaget syriske regjeringsstyrker for å stå bak. Det syriske regimet avviser dette.

Mandag sa en amerikansk tjenestemann at regjeringen i Washington foreløpig har konkludert med at Russland på forhånd var orientert om gassangrepet. Så langt har USA imidlertid ikke noe bevis på at Moskva var direkte involvert, uttalte tjenestemannen, som ønsket ikke å bli navngitt.

Rød linje

USA svarte på angrepet i Khan Sheikhoun ved å avfyre 59 krysserraketter mot en syrisk flybase nær Homs. Det er første gang USA har rettet et angrep direkte mot syriske regjeringsstyrker.

Budskapet fra Trump er at nye angrep med kjemiske våpen ikke vil bli tolerert.

– USA vil ikke være et passivt vitne til at Assad dreper uskyldige mennesker med kjemiske våpen, sier USAs forsvarsminister James Mattis.

– Den syriske regjeringen bør vite bedre enn noensinne å bruke kjemiske våpen igjen, advarer han.

Russland har på sin side reagert kraftig på USAs bruk av militærmakt og advart amerikanerne kraftig mot å angripe det syriske regimet på nytt.

(©NTB)