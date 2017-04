Flyselskapet United forsøker å reparere skaden etter skandalevideo

For å skaffe plass til fire ansatte på en overbooket flygning til Louisville i Kentucky søndag kveld ble en mannlig lege med vietnamesisk opprinnelse og tre andre passasjerer bedt om å forlate flyet mot en kompensasjon.

Mens de tre andre forlot flyet uten protester, viser videoer tatt av medpassasjerer at den 69 år gamle mannen ble dratt ut av flyet med makt av tre vakter, mens han skrek at han måtte hjem fordi han var lege og hadde flere pasientavtaler neste morgen.

Flere hundre millioner mennesker har sett videoen på sosiale medier etter at en annen passasjer som ble vitne til hendelsen, la den ut på Facebook.

Reaksjonene har vært mange. Mens noen raser mot flyselskapet, tar andre en mer humoristisk tone, blant annet ved å foreslå at United får seg et nytt slagord: "Vi vil dra deg over hele verden".

Kritikk for PR-språk

United Airlines toppsjef Óscar Muñoz forklarte først episoden med at de måtte "reorganisere" kunder siden passasjeren ikke ville forlate flyet frivillig. Mange har reagert på denne ordbruken, og tirsdag kom han med en ny beklagelse som gikk langt lenger enn den første.

– Den virkelige forferdelige hendelsen som skjedde på denne flyvingen, har ført til mange reaksjoner hos oss alle: raseri, sinne, skuffelse. Jeg deler alle disse følelsene, og først og fremst vil jeg gi min dypeste beklagelse etter det som har skjedd, heter det i uttalelsen.

Han sier også at ingen bør behandles på en slik måte, og at selskapet tar fullt ansvar og vil forsøke å gjøre det godt igjen.

"Frivillig"

Amerikanske flyselskaper har lov til å plukke ut tilfeldige passasjerer hvis ingen melder seg frivillig til å forlate overbookede fly.

I 2016 ble 3.765 mennesker tvunget til å forlate overbookede United-flygninger, mens 62.895 forlot flyene frivillig i bytte mot reisegavekort.

United har skapt oppstand i sosiale medier før. I slutten av mars ble to jenter nektet å gå ombord i et United-fly fordi de hadde på seg tights, noe som visstnok brøt med kleskoden som gjaldt for billettene deres.

Kinesere raser

Det ble først meldt at mannen hadde kinesiske røtter, og videoen av hendelsen er lagt ut på Kinas Twitter-lignende tjeneste Sina Weibo, der den har fått over 210 millioner treff og 100.000 kommentarer i løpet av svært kort tid.

Flere beskriver hendelsen som rasisme og oppfordrer til boikott av flyselskapet, som selv hevder de er ledende på flygninger til Kina.

–Skamløst! Vi kommer aldri til å tilgi dem. Etniske kinesere over hele verden, vær så snille og boikott United Airlines, heter det i en av flere lignende kommentarer.

