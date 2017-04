FN mener faren for sultkatastrofe i Afrika øker

FN varsler tirsdag at risikoen for en stor sultkatastrofe øker i konfliktområder på Afrikas Horn, i Jemen og Nigeria.

– På grunn av tørke og alvorlig mangel på økonomiske bidrag, kan en unngåelig humanitær krise raskt utvikle seg til å bli uunngåelig, sa Adrian Edwards, talsmann for FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.

FN har bedt om 4,4 milliarder dollar for å håndtere matmangelen i Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen. Så langt har de fått løfter om under én milliard.

Edwards advarte om at krisen kan bli verre enn tørken som tok 260.000 liv i Somalia, Etiopia og Eritrea i 2011.

20 millioner mennesker bor i de tørkerammede områdene, inkludert over fire millioner flyktninger. I februar advarte FN om at 100.000 kunne sulte på grunn av konflikt, usikkerhet og økonomisk kollaps i Sør-Sudan. Nå sier de at ytterligere én million er på randen av en sultkatastrofe. I Jemen sulter allerede 17 millioner mennesker, rundt 60 prosent av landets befolkning.

(©NTB)