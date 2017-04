Åtte drept i kamper på filippinsk turistøy

To soldater er såret i skuddvekslingen i byen Inabanga på øya Bohol, 600 kilometer sør for Manila. Det opplyser forsvarets talsmann oberst Edgard Arevalo. Kampene pågår fortsatt.

Kampene begynte da en gruppe soldater og politifolk reiste ut for å sjekke meldinger fra innbyggere om at det hadde kommet ti væpnede menn i tre båter.

– Sikkerhetsstyrkene melder at gruppen er tungt bevæpnet med grovkalibrede våpen, men at de nå er trengt opp i et hjørne i et isolert område, sier Arevalo i en uttalelse.

Søndag varslet USAs ambassade om "ubekreftede, men troverdige meldinger om at terrorgrupper kan forsøke seg på bortføringer i Visayas-regionen".

(©NTB)