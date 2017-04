USA advarer Assad om at han risikerer nye angrep

USA har samtidig konkludert med at Russland hadde forhåndskunnskaper om forrige ukes kjemiske angrep mot byen Khan Sheikhoun, opplyser en amerikansk tjenestemann.

Det syriske regimet avviser at det står bak angrepet, som ifølge eksilgruppen SOHR tok livet av minst 86 personer forrige tirsdag.

Men USA er overbevist om at Assad-regimet sto bak og reagerte i forrige uke med å avfyre over 50 raketter mot en syrisk flybase.

Både Det hvite hus og Pentagon gikk mandag ut med nye, kraftige advarsler mot Assad-regimet, som kan vente seg nye angrep hvis det går over streken igjen.

– Hvis dere gasser en baby eller slipper en tønnebombe på uskyldige mennesker, vil dere oppleve et svar fra denne presidenten, sa Det hvite hus' talsmann Sean Spicer.

Tønnebomber

Det er første gang USA truer med å reagere militært på regimets bruk av tønnebomber, som består av oljetønner fylt med eksplosiver og metall. Noen av dem har også inneholdt klorgass, ifølge FN.

Assad-regimet avviser også at det står bak slike angrep, selv om det i løpet av krigen er meldt om bruk av tønnebomber mot en rekke opprørskontrollerte områder.

Spicer skjerpet også retorikken når det gjelder Assads framtid i Syria.

– Det er umulig å tenke seg et stabilt og fredelig Syria så lenge president Bashar al-Assad sitter med makten, sa Spicer.

Jagerfly ødelagt

Samme dag uttalte forsvarsminister Jim Mattis at angrepet mot den syriske flybasen ødela 20 prosent av Assads operative fly. Også han truet med motangrep hvis regimet bruker kjemiske våpen igjen.

– Det vil være overilt av den syriske regjeringen å noensinne bruke kjemiske våpen igjen, sa Mattis.

USA mener at det fortsatt kan være lagret kjemiske våpen på den syriske flybasen. For å hindre spredning av giftige kjemikalier, var rakettangrepet ikke rettet mot stedet der våpnene angivelig lå lagret, opplyser talsmann for den amerikanske sentralkommandoen, John Thomas.

– Vi mistenkte at det med stor sannsynlighet kunne være andre kjemiske våpen som var klare til bruk, og som var gjort klare i dette anlegget, så vi lot være å angripe disse, sier han.

Rullebaner i bruk

Selv om USA hevder at Assad-regimet har lagre med kjemiske våpen, er etterretningsanalytikere usikre på hva de eventuelt inneholder.

Det ble først meldt at basens to rullebaner ble bombet i stykker, men senere er det kommet opplysninger om at basen var i bruk få timer etter det amerikanske angrepet.

Pentagon har opplyst at det ikke ønsket å ødelegge rullebanene fordi angrepet først og fremst var ment som et signal om at regimet hadde overtrådt en grense, ikke et signal om at USA ville ta en mer aktiv rolle i krigen.

Russland og Iran har reagert kraftig på angrepet og har også varslet at hvis USA retter flere angrep mot det syriske regimet, vil de svare militært.

