Tre romfarere tilbake på jorden

Kapselen med de tre landet i nærheten av byen Dzjezkazgan i Kasakhstan mandag ettermiddag norsk tid.

Amerikaneren Robert Shane Kimbrough og russerne Sergej Ryzjikov og Andrej Borisenko hadde da tilbrakt nesten et halvt år på ISS.

Kimbroughs retur til jorden betyr at amerikaneren Peggy Whitson tar over kommandoen på romstasjonen, og den 24. april vil 57-åringen sette ny rekord for antall dager en amerikaner har vært i rommet. Whitson vil da ha vært borte fra jorda mer enn 534 dager.

(©NTB)