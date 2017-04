Svensk politi slo til mot bedrift

Politiaksjonen begynte ved 0.40-tiden i Sollentuna nord i Stockholm, fortalte Aftonbladets journalist på stedet. Politiets operasjonssentral ville ikke kommentere om det pågikk en aksjon eller ikke.

På stedet er en bedrift med koblinger til 39-årige Rakhmat Akilov, som mistenkes for angrepet. Det skal være et saneringsselskap, og bedriften selv opplyser at Akilov ikke har vært ansatt der, men at han har vært i lokalene på arbeidsintervju i 2016. Han skal ikke ha fått jobben.

– Han hadde ikke riktig kompetanse og var ikke den vi søkte, mer enn det var det ikke, sier en person ved bedriften til avisen.

Politiet forlot stedet ved 2-tiden.

