Stormaktene i heftig krangel om Syria 

Krigen i Syria står høyt på agendaen når G7-landenes utenriksministre møtes i Lucca i Italia mandag.

I forkant av møtet har både USAs utenriksminister Rex Tillerson og Storbritannias utenriksminister Boris Johnson gått hardt ut mot Russlands president Vladimir Putin for Moskvas fortsatte støtte til Syrias president Bashar al-Assad og hans regime.

– Det er på tide at Vladimir Putin erkjenner sannheten om tyrannen han støtter, sier Johnson.

– Putin må forstå at Assad er giftig på alle måter. Han forgifter Syrias uskyldige folk med våpen som ble forbudt for 100 år siden, og han forgifter Russlands omdømme, sier han.

Tillerson skal til Moskva

Johnson skulle egentlig ha besøkt Moskva mandag, men avlyste. USAs utenriksminister Rex Tillerson skal derimot besøke Moskva tirsdag, og ifølge Johnson vil Tillerson ha med seg et felles budskap til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Både Tillerson og andre amerikanske politikere gikk i helgen ut med en advarsel til russerne.

– Jeg håper Russland tenker nøye over sin fortsatte allianse med Bashar al-Assad, for hver gang et av disse grusomme angrepene gjennomføres, så nærmer Russland seg en viss grad av ansvar, sier Tillerson i et intervju med TV-kanalen ABC.

Første angrep

USA angrep i forrige uke syriske regimestyrker for første gang da 59 krysserraketter ble avfyrt mot en syrisk flybase. Bombingen kom som svar på et angrep med kjemiske våpen i Khan Sheikhoun. USA mener det syriske regimet sto bak dette angrepet.

Russland, Iran og sjiamilitsen Hizbollah, som er Assads viktigste internasjonale støttespillere, beskylder USA for å ha krysset "alle røde linjer" med angrepet.

"Vi kommer fra nå av til å reagere strengt mot all aggresjon mot Syria og kryssing av røde linjer, uansett hvem som gjør det", heter det i en felles uttalelse fra de tre.

"Fornyet harmoni"

Italias utenriksminister Angelino Alfano mener amerikanernes bombing av flybasen derimot har forandret stemningen til det bedre mellom Europa og USA.

– Man må huske at for bare 100 eller 120 dager siden, ikke ti år siden, var bekymringen i Europa at USA og EU var i ferd med å gli fra hverandre, sa han til Sky TV24 i helgen.

– Jeg ønsker denne fornyede harmonien velkommen, sa Alfano.

I Lucca skal ministrene blant annet diskutere hvordan man kan komme videre i arbeidet for å få på plass en politisk løsning i Syria.

Ifølge Johnson vil ministrene også diskutere nye sanksjoner mot militære i Syria og Russland.

Russland ble kastet ut

De sju landene som deltar, er Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA. I tillegg får EUs utenrikssjef Federica Mogherini være med.

På møtet er det meningen at utenriksministrene skal samles rundt samme bord i en uformell setting for å diskutere vanskelige spørsmål på en "åpen, direkte og ærlig" måte.

G7 ble utvidet til G8 da Russland ble med i gruppen i 1998, men russerne ble kastet ut igjen i 2014 etter annekteringen av Krim-halvøya i Ukraina.

