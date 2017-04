Solberg besøkte Den kinesiske mur

Solberg besøkte den verdensberømte muren mandag morgen etter at hun talte ved Peking-universitetet i den kinesiske hovedstaden Beijing. Der fikk hun også møte kinesere som studerer norsk – og som er opptatt av NRK-serien «Skam».

Statsministeren understreker at Norge og Kina kan videreutvikle samarbeidet nå som forholdet mellom landene er normalisert.

– Kina er en viktig økonomi og et viktig land internasjonalt. Det er viktig å ha et godt forhold, sa hun til norske journalister mens hun skuet utover landskapet fra muren. Solberg avslutter besøket med et møte med president Xi Jinping senere på mandag.

Besøket kom i stand etter at forbindelsene mellom de to landene er normalisert etter seks års frys i den politiske kontakten.

(©NTB)