Kong Harald invitert på statsbesøk til Kina

Det ble klart da Erna Solberg (H) møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing mandag. Det jobbes nå for å finne en dato som passer begge parter, og kongehuset har signalisert at høsten 2018 passer for kongen.

I sin gratulasjon til kongens 80-årsdag i februar skrev Kinas president "velkommen til Kina".

– Jeg har den store ære å overbringe personlige hilsener fra kong Harald. Han satte stor pris på dine hilsener på sin 80-årsdag. Han er glad for å akseptere din invitasjon om å komme på statsbesøk til Kina, sa Solberg til Xi.

– Gjestfrihet

Kongeparet var på offisielt besøk i Kina for 20 år siden, høsten 1997. I sin tid som kronprinspar besøkte også Harald og Sonja landet tolv år tidligere.

De var også i Kina i 2008 i forbindelse med OL, og da besøkte også Erna Solberg landet, den gang som parlamentariker.

Solberg understreket at hun setter stor pris på gjestfriheten Kina har vist under hennes besøk.

Høydepunkt

Samtalene med den mektige kinesiske presidenten er avslutningen og høydepunktet på Solbergs fire dager lange besøk til Kina. Besøket er det første norske statsministerbesøket til Kina på ti år.

Solberg har under besøket blitt ledsaget av utenriksminister Børge Brende (H) og næringsminister Monica Mæland (H). En stor delegasjon med representanter fra norsk næringsliv har også reist sammen med statsministeren.

Besøket til Kina kom i stand etter at forbindelsene mellom Norge og Kina er normalisert etter seks års frys i den politiske kontakten.