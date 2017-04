G7 diskuterer veien videre i Syria 

Krigen i Syria står høyt på agendaen når G7-landenes utenriksministre møtes i Lucca i Italia mandag.

På møtet er det meningen at utenriksministrene skal samles rundt samme bord i en uformell setting for å diskutere vanskelige spørsmål på en "åpen, direkte og ærlig" måte.

De sju landene som deltar, er Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA. I tillegg får EUs utenrikssjef Federica Mogherini være med.

I forrige uke angrep USA styrkene til Syrias president Bashar al-Assad for første gang da 59 raketter ble avfyrt mot en syrisk flybase. Bombingen kom som svar på et angrep med kjemiske våpen i Khan Sheikhoun. USA mener det syriske regimet sto bak dette angrepet.

Italias utenriksminister Angelino Alfano mener Europas sterke støtte til USAs bombing av flybasen har forandret stemningen før G7-møtet.

– Man må huske at for bare 100 eller 120 dager siden, ikke ti år siden, var bekymringen i Europa at USA og EU var i ferd med å gli fra hverandre, sa han til Sky TV24 i helgen.

– Jeg ønsker denne fornyede harmonien velkommen, sa Alfano.

I Lucca skal ministrene blant annet diskutere hvordan man kan komme videre i arbeidet for å få på plass en politisk løsning i Syria.

(©NTB)