Flere drept i selvmordsangrep mot militærleir i Mogadishu

–En selvmordsbomber forkledd som en ansatt i militæret greide å komme seg inn i treningsleiren. Flere soldater ble drept og andre ble såret, men vi har ikke kommet fram til det eksakte antallet enda, sier oberstløytnant Mohamed Abdirahman til AFP.

Oberst Abdi Hassan sier samtidig til AP at minst fem ble drept. Treningsleiren i den sørlige delen av hovedstaden er en av de største i landet. Målet for selvmordsangrepet var militærpersonell som hvilte etter sine daglige øvelser.

Den somaliske ekstremistbevegelsen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet. Selvmordsbomben mandag ble utløst dagen etter at en kraftig bilbombe drepte minst 20 mennesker i byen. Forsvarssjefen i landet, som i forrige uke erklærte "ny krig" mot ekstremistene, var trolig mål for bomben.

