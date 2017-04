Fengslet fredsprisvinner ikke-tema for Solberg i Kina

Mandagens møte med Kinas president Xi Jinping i Folkets store hall i hjertet av Beijing avsluttet statsminister Erna Solbergs (H) offisielle reise til Kina.

Ikke overraskende har fredsprisvinner Lius skjebne overhodet ikke vært tema under besøket.

Det er den norske regjeringssjefen helt komfortabel med. På spørsmål fra NTB om hva hun synes om at Liu fortsatt sitter fengslet, svarer Solberg dette:

– Jeg har et prinsipielt synspunkt hvor jeg mener at det bør være frihet for ytringer og andre synspunkter. Men jeg mener også at vår jobb som Norge er å finne en form hvor det har en påvirkning å ta opp menneskerettigheter, at det ikke bare blir å demonstrere.

Kinas ”kjerneinteresser”

Kina frøs alle forbindelsene til Norge etter fredspristildelingen i 2010, men en felles politisk erklæring har åpnet for normalisering.

Kritikere har pekt på at Norge har gitt for mye etter ved å love å ikke foreta seg noe som går imot Kinas ”kjerneinteresser”.

– Vi har understreket noen av forholdene som har vært norsk politikk i lang tid, for eksempel at vi har stått for ”ett Kina” i det spørsmålet, sier Solberg.

– Det er viktig å komme tilbake til dette i dialog mellom landene for å ta opp vanskelige saker. Nå er vi enige om en politisk mekanisme hvor vi kan ta opp en bredde av saker.

– Skjer ikke igjen

Visedirektør Zhao Long ved tenketanken SIIS i Shanghai mener erklæringen mellom Norge og Kina er ”en god start” for å bedre forholdet.

– Jeg tror ikke Kina ser på dette som en unnskyldning eller beklagelse, sier han til NTB.

Zhao er overbevist om at Norge ikke kommer til å gi fredsprisen til en kinesisk dissident igjen.

– Personlig mener jeg at Norge har innsett konsekvensene av å ta den beslutningen. Jeg tror ikke Norge kommer til å gjøre det igjen, fordi følgene er store og skader ikke bare Norge, men også Kina.

Det er den uavhengige Nobelkomiteen som tildeler Nobels fredspris.

Rettigheter taper

Økt næringssamarbeid har vært et hovedmål med reisen, og laksen er selve symbolet: Norge hadde i 2011 en markedsandel på 94 prosent, mot 2 prosent i dag. Men Sjømatrådet anslår at andelen kan komme opp i 65 prosent når normaliseres.

I sin bok ”Mennesker, ikke milliarder” skrev Solberg i opposisjon at ”menneskerettighetene har en lei tendens til å tape for næringsinteressene. Det ser vi tydelig både når det gjelder nasjoners og firmaers forhold til menneskerettighetsbruddene i Kina”.

På direkte spørsmål om hun fortsatt står inne for dette, svarer Solberg bekreftende.

– Det er en viktig realitet at Kina har stor økonomisk kraft, sier hun.

Nye avtaler

I Kina har norske bedrifter inngått 13 avtaler til en samlet verdi av 20 milliarder kroner. Samtidig gjenopptas snart forhandlingene om en frihandelsavtale.

Men ifølge seniorforsker ved NUPI, Hans Jørgen Gåsemyr, betyr Kina mye for Norge på andre områder enn økonomi, og hvor Norge har sterke interesser internasjonalt.

Han nevner frihandel, miljø og klima som eksempler.

– Norge og Kina er absolutt ikke enige om alt, men i mange saker har vi faktisk felles interesser. Et fungerende forhold er avgjørende for å ta i dette politisk, sier Gåsemyr til NTB.

Solberg beskriver møtet med Xi som ”godt og fruktbart” og sier de to diskuterte internasjonale spørsmål og Xis møte med Trump nylig.

