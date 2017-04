Duterte reiser til Midtøsten

Besøket skal bidra til å bedre beskyttelsen for de over én million filippinerne som jobber i regionen. Under besøket håper Duterte også å øke interessen for investeringer fra Saudi-Arabia, Bahrain og Qatar.

–Midtøsten er fortsatt en viktig region for Filippinene, til tross for de økonomiske utfordringene med den fallende oljeprisen, sier Hjayceelyn Quintana i utenriksdepartementet før reisen.

Duterte ankommer Saudi-Arabia mandag, og reiser deretter til Bahrain onsdag og Qatar fredag. Han skal møte statsledere, toppsjefer i ulike selskaper og de filippinske samfunnene i landene.

