Antatt russisk hacker pågrepet i Spania

Russeren ble pågrepet fredag, opplyser en talskvinne for domstolene i Spania. Av arrestordren går det fram at amerikanske myndigheter mener han har begått datakriminalitet.

Den russiske TV-kanalen RT melder at mannen er mistenkt for å ha hatt en rolle i den angivelige russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i fjor. Mannens kone sier til RT at han skal ha ringt henne etter pågripelsen. Da skal han ha fortalt at han var anklaget for å ha laget et datavirus "knyttet til Trumps valgseier". Påstandene er ikke bekreftet.

Den amerikanske ambassaden i Madrid vil ikke kommentere pågripelsen. Den russiske ambassaden har heller ikke kommentert pågripelsen, utover det å bekrefte at den har funnet sted, og at ambassaden yter rutinemessig konsulær bistand.

Amerikanske myndigheter har begjært mannen utlevert.

(©NTB)