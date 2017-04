– To drept i skyteepisode på barneskole i California

Omstendighetene rundt skytingen er foreløpig ukjent, men politiet sier på Twitter at det trolig dreier seg om et drap og selvdrap.

Skuddene ble avfyrt inne i et klasserom på skolen mandag formiddag lokal tid, ifølge politiet.

NBC Los Angeles melder at to personer er døde mens fire andre er såret. To av disse er fraktet til sykehus.

Amerikanske medier melder at gjerningspersonen åpnet ild inne i et klasserom, og at en lærer og tre elever ble truffet. Men det er ikke kjent hvem av dem som er drept og hvem som er såret.

Ifølge NBC har gjerningspersonen tatt sitt eget liv, men det er ikke bekreftet.