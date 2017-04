Tillerson: Å beseire IS er fortsatt hovedprioritet i Syria og Irak

USAs rakettangrep mot Shayrat-militærbasen fredag var en reaksjon på at Syria angivelig brukte kjemiske våpen mot sivile i Khan Sheikhoun i provinsen Idlib. Tillerson antyder søndag at USA ikke planlegger å forsøke å avsette den syriske presidenten ved hjelp av militær makt.

–Når kampen for å eliminere IS er over, håper vi å kunne rette oppmerksomheten mot å fremforhandle fredsavtaler mellom regimet og opposisjonsstyrkene, sier Tillerson til ABC.

Tillerson reiser allerede tirsdag til Moskva for møter med sin russiske motpart Sergej Lavrov. Amerikaneren sier han håper på å samarbeide med Russland – som han tidligere har uttrykt skuffelse for at fortsatt støtter Assads regime – for å oppnå stabilitet i Syria, og skape rammeverk for en politisk prosess.

–Og det er gjennom denne politiske prosessen vi har tro på at det syriske folk vil være i stand til å bestemme skjebnen til Bashar al-Assad, sier Tillerson, få dager etter at han uttalte at det tilsynelatende ikke er noen rolle for Assad som leder for det syriske folk.

USAs FN-ambassadør, som før helgen truet med nye angrep i Syria, ser på sin side ut til å fastholde at Assad må gå.

–Det finnes ingen mulighet for at det blir en politisk løsning i Syria med Assad som landets president. Hvis du ser på hans handlinger, hvis du ser på situasjonen, ser du at det blir vanskelig å se en stabil og fredelig regjering med Assad som overhode, sier Nikki Haley i et intervju med CNN søndag.

Videre krever hun svar fra Moskva, som hun hevder enten visste at det fortsatt var kjemiske våpen i Syria og gjemte disse opplysningene fra det internasjonale samfunnet, eller "ble lurt av Assad".

