Skip kapret ved kysten av Jemen

Lørdag opplyser United Kingdom Maritime Trade Operations at de har fått informasjon om en kapring.

Det skal være et piratangrep mot og mulig bording av et fartøy nær øya Socotra utenfor Jemen. En kilde i havnemyndighetene i den delvis autonome staten Puntland opplyser at somaliske pirater har kapret et skip som seiler under tuvalisk flagg. Konsernsjef Graeme Gibbon Brooks i Dryad Maritime opplyser at det skal være snakk om et bulkskip.

Det utsatte området har inntil nylig hatt en fem år lang pause i de beryktede kapringene, men i mars ble et skip kapret utenfor Somalia. Det ble frigitt etter to dager, uten at det er kjent hva kaprerne fikk med seg. I forrige uke kapret somaliske pirater også en liten båt med et mannskap på elleve. I tillegg har pirater tatt et fiskefartøy som myndighetene tror er tenkt brukt til piratvirksomhet.

