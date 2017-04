Sju i avhør etter Stockholm-angrep

To personer i Sollentuna nord for Stockholm ble hentet inn til avhør natt til søndag, under en aksjon der politiets innsatsstyrke deltok, melder svenske medier.

Ifølge Aftonbladet har de to personene forbindelse til den 39 år gamle usbekeren som er fengslet, mistenkt for å stå bak det politiet mener var en terroraksjon.

– Vi har aksjonert i Sollentuna, men resultatet av aksjonen har jeg ingen kommentar til, sier politiets pressetalsperson Eva Nilsson til avisen.

Politiets operative leder Jonas Hysing sier til SVT at i alt sju personer er hentet inn til avhør. Hvem de er og hvilken forbindelse de eventuelt har til den pågrepne 39-åringen, har svensk politi ikke kommentert.

Politiet blir stadig sikrere på at det var usbekeren som kapret og kjørte lastebilen som ble brukt i angrepet i Drottninggatan, og som ble pågrepet seks timer etter.

– Det er mye som taler for at den anholdte var fører, men eksakt hva det er som taler for dette, vil jeg ikke kommentere. Bevisene ser gode ut, sier Hysing til SVT.

