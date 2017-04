Sisi innfører unntakstilstand i Egypt

Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.

Sisis kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt ansvar for bombeangrepene mot to kirker i Egypt.

