Minst 25 drept av bombe i kirke i Egypt

Eksplosjonen fant sted i Mar Gerges-kirken i Tanta nord for Egypts hovedstad Kairo, midt under messen palmesøndag.

Egypts visehelseminister Mohammed Sharshar bekrefter at 25 mennesker er bekreftet døde og at 71 behandles for skader etter eksplosjonen i kirka.

Den egyptiske TV-stasjonen CBS viser bilder inne fra kirken, der et stort antall mennesker står samlet rundt livløse og tildekkede mennesker.

Økt spenning

Det er foreløpig uklart om eksplosjonen ble forårsaket av en selvmordsbomber, eller om bomben var gjemt inne i kirken.

De koptisk kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen i Egypt. Spenningen mellom dem og den muslimske majoriteten i Egypt har økt siden overhodet for den koptiske kirken, pave Tawadros II, ga sin støtte til militærkuppet i juni i 2013.

Søndagens bombe i Tanta er det siste av en rekke angrep rettet mot den kristne minoriteten i landet og kommer få uker før pave Frans skal besøke Egypt.

Paven kondolerer

Paven var raskt ute med å fordømme terroraksjonen og sendte sine kondolanser til sin "bror, pave Tawadros, den koptiske kirke og hele den skjøre, egyptiske nasjonen".

Pave Frans ber videre "Gud om å omvende hjertene til dem som sprer terror, vold og død, og også hjertene til de som produserer våpen og driver våpenhandel".

I desember ble 27 mennesker drept og over 30 såret da en selvmordsbomber slo til mot Sankt Markus-katedralen i Kairo. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for terroraksjonen.

