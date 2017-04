Antatt gjerningsmann i Stockholm skulle utvises fra Sverige

Den 39 år gamle usbekiske firebarnsfaren ble pågrepet i Märsta seks timer etter dramaet i sentrum av Stockholm.

Svensk politi opplyste på en pressekonferanse søndag at mannen hadde fått avslag på asylsøknaden sin, og skulle utvises fra Sverige.

Migrationsverket oversendte saken til politiet, som etterlyste mannen 24. februar.

Stadig sikrere

Politiet blir stadig sikrere på at det var 39-åringen som kapret lastebilen og braste inn i den folksomme Drottninggatan fredag ettermiddag.

Mannen skal ha hatt lettere brannskader, glasskår på klærne og ha vært i besittelse av en finlandshette da han ble pågrepet.

På Facebook-siden sin skal 39-åringen ha lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS.

Ble tipset

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) ble tipset om mannen i 2016, men koblet ham ikke til ekstreme miljøer og fant ikke grunn til å gå videre med tipset.

Politiet er fortsatt usikre på om mannen handlet alene, eller om flere hadde kjennskap eller medvirket til fredagens angrep.

Under søndagens pressekonferanse ble det opplyst at over 500 personer er avhørt siden fredag, og at "rundt fem personer" sitter i arresten.

Ny mistenkt

Expressen meldte søndag at ytterligere én person hadde fått status som mistenkt i saken og er tildelt offentlig forsvarer.

Politiet ønsket ikke å kommentere disse opplysningene under søndagens pressekonferanse, men bekreftet at jakten på mulige hjelpere fortsetter.

– Men det fins ingenting konkret nå som innebærer at vi forbereder oss på flere angrep. Man kan være medhjelpere på flere måter, sa politiets operative leder Jonas Hysing under pressekonferansen.