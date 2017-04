Terrorforsker: –Sjelden at gjerningsmenn står helt alene

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har tidligere advart om at såkalte "ensomme ulver" utgjør den største terrortrusselen mot Sverige.

Men slike finnes det få av, mener Ranstorp, en av Europas fremste terrorforskere.

– Enten agerer de i et bredere radikalt miljø, der det finnes folk i deres nærmeste omgivelser som støtter dem. Eller de er koblet til og fjernstyrt av IS, sier terrorforskeren.

Kritisk til svensk innsats

Han påpeker at det har gått ut direktiver fra IS om å gjennomføre terrorangrep på "hjemmeplan" og viser til at det florerer av manualer på internett som viser hvordan man skrur sammen en sprengladning.

Men savnes en større organisasjon rundt slike gjerningsmenn, er de svært vanskelige å oppdage, ifølge Ranstorp.

Samtidig er han svært kritisk til den svenske innsatsen mot ekstremisme.

– Ekstremismen møter veldig liten motstand i Sverige. Det handler på den ene siden om at lovgivningen ikke strekker til, og på den andre at vi ikke jobber skarpt mot miljøene. De løper liten risiko for å bli tatt, sier han.

Ikke overrasket

Terrorforskeren sier han ikke er overrasket over at fredagens angrep i sentrum av Stockholm kommer nå.

– Vi lever i en utrygg verden, og kan ikke gardere oss fullt ut mot et slikt angrep. Nå må vi stå samlet slik som Norge sto etter Utøya i 2011, sier Ranstorp til Aftenposten.

Terrorforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus er enig.

– Man kan spørre seg selv om det var forventet, og det var det. Ikke nødvendigvis i Stockholm, men at det kunne komme til å skje – det har vi hatt forestillinger om lenge.

– Det er alltid overraskende, og det er det som er typisk for denne terroren. Hadde det ikke vært overraskende hadde det ikke vært såpass sjokkerende hver gang, sier Gule, men påpeker at man kan gjøre en del sikringstiltak.

Venter flere angrep

– At vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert. Og i likhet med Stockholm er også Norge utsatt, sier han. Han sier at selv om gjerningsmannen ofte handler alene, har han oftest planlagt lenge, har hjelpere og tilknytning til et nettverk.

– Det er en «copycat»-effekt. Når noen ser at dette lar seg gjøre så blir det også mer interessant å gjøre det andre steder. Jo tyngre bil, desto større skade, sier Gule.

