SVT: Forbindelse mellom to menn pågrepet etter angrep i Stockholm

Politiet har bekreftet pågripelsen av 39-åringen i Märsta fredag og sagt at han er mistenkt for innblanding i det antatte terrorangrepet i Stockholm. Han skal ligne på den ettersøkte personen på et bilde sendt ut tidligere på ettermiddagen. Fredag kveld i 23.30-tiden ble ytterligere en ung mann, ifølge Expressen, pågrepet og ført bort av politiet, ilagt håndjern i forstaden Hjulsta. Politiets operasjonssentral har ingen offisiell kommentar til den siste pågripelsen, men overfor SVT bekrefter politikilder den siste pågripelsen og opplyser at det skal være en forbindelse mellom de to mennene.

Politiet skal ha vært til stede en drøy time før den andre mannen ble tatt, med 10–12 politibiler på plass.

